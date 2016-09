Tamanho do texto

Agência Câmara Carlos Marun (PMDB-MS): fiel a Cunha até o fim

Do blog do Lauro Jardim em O Globo:



"Carlos Marun, um dos poucos deputados que restaram fiéis a Eduardo Cunha, está abordando deputados que eram próximos ao ex-presidente da Câmara com a seguinte frase:



– Você vai ter coragem de cassar o Eduardo só por uma mentirinha?"

