Carteira da OAB sem Exame de Ordem

Tamanho do texto

Divulgação OAB-MS Mansour: vale para delegados, juízes e ex-integrantes do MP

Seccionais da OAB nos estados estão recebendo e encaminhando ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pedidos formais das associações dos delegados de Polícia Civil (Adepol's) pedindo a carteirinha da OAB para os delegados ao fim da carreira sem necessidade de Exame de Ordem, informa o blog Radar da Veja. Em Mato Grosso do Sul esse benefício já é concedido há tempos. "Aqui na Seccional já temos deferido isso", disse aqui ao Blog o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche. Em MS, a medida também atende juízes, desembargadores e integrantes do Ministério Público ao se aposentar, "desde que tenham ingressado na profissão até 1994" explica.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog