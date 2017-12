Candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência enfrenta resistência no PSB

Fotos Reprodução Presidente do PSB e deputados querem lançar Barbosa, mas o vice França preferente apoiar Alckmin de olho no governo de SP

Joaquim Barbosa adiou para a segunda quinzena de fevereiro a resposta ao convite do PSB para disputar a Presidência da República, mas já enfrenta batalha interna contra sua candidatura. O ex-comunista Aldo Rebelo, que se filiou em setembro, promete disputar a indicação contra o ex-presidente do Supremo. Defensores da candidatura de Barbosa "enxergam o dedo do vice-governador de São Paulo, Márcio França, na pré-candidatura de Aldo", diz O Globo. França nega ser articulador do projeto de Rebelo, mas como deve assumir o governo de SP em março e disputar o cargo em 2018, não esconde sua preferência. "O Alckmin é o melhor candidato", afirmou o vice-governador, avaliando que o PSB lançar candidato próprio é uma "decisão errada que atrapalharia a campanha dos governadores do partido", diz o jornal.

