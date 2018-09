Candidata do partido de Bolsonaro registra B.O. contra presidente da sigla em MS

Facebook Reprodução Bolsonaro e Soraya Thronicke que divulgou nota informando ter sofrido ameaças do presidente regional do PSL

Em Campo Grande, Soraya Thronicke, candidata ao Senado pelo PSL, anunciou em nota na sexta (27) que registrou boletim de ocorrência quinta na Polícia Civil dizendo ter sido alvo de ameaças feitas pelo presidente estadual do partido, Rodolfo Oliveira Nogueira. Na nota, a advogada afirma que foi ameaçada após pedir intervenção da Executiva Nacional no PSL do estado, depois de reclamar em vão com o presidente regional sobre "santinhos" e outros materiais de campanhas feitos pela coligação encabeçada pelo PSDB para candidatos do PSL sem constar o nome do presidenciável Jair Bolsonaro e divulgando para o Senado os dois candidatos da aliança tucana: Nelsinho Trad (PTB) e Marcelo Miglioli (PSDB). Soraia diz também ter reclamado que o candidato ao Senado pelo PMB, Dorival Betini, teria impresso adesivos com Bolsonaro, sendo que ela é "a única candidata" da sigla do presidenciável, e que esse caso também teria sido ignorado pelo presidente estadual do PSL, o que a levou a apelar à direção nacional do partido.

Candidato aposta em 'efeito Bolsonaro' para eleger deputado em MS

Reprodução de vídeo YouTube Bolsonaro durante visita a MS no ano passado inspira candidatos da aliança regional com PSL a apostar em legenda

Candidatos da "Chapa 2" para deputado federal da coligação encabeçada pelo governador Azambuja (PSDB) apostam em uma expressiva votação em Jair Bolsonaro (PSL) em MS para ajudar o grupo. Um desses candidatos, Vitor Eugênio Filho (PTB), o Tatão, acredita que o PSL terá muitos votos de legenda pelo "efeito Bolsonaro" que, avaliação dele, pode ajudar a chapa eleger dois. Além do PTB e do PSL do médico Luís Ovando, Tio Trutis, Sindolei e Zé da Viola, a "Chapa 2" inclui o PSB do deputado federal Elizeu Dionízio; o PSC da radialista Keliana, de Dourados; o SD do Salomão de Três Lagoas e mais sete candidatos.

