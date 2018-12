Café com Simone deixa Renan enciumado

Geraldo Magela/Agência Senado Presença de Simone no café de boas vindas às senadoras eleitas teria deixado Renan 'enciumado', diz O Globo

Para dar as boas vindas às senadoras eleitas neste ano, a Procuradoria da Mulher do Senado promoveu hoje um café da manhã que reuniu as atuais integrantes da Casa com suas futuras colegas. O Globo diz que Renan Calheiros ficou "enciumado". O jornalista Guilherme Amado explica: "A razão atende pelo nome de uma das convidadas: Simone Tebet, sua adversária dentro do PMDB, na disputa pela presidência da Casa". Veja mais sobre o encontro no vídeo abaixo, do Senado.

Senado dá boas-vindas às novas senadoras pic.twitter.com/e8TDxbYpkR — Senado Federal (@SenadoFederal) 5 de dezembro de 2018

