Bolsonaro voltará a MS de olho em 2018

Divulgação/Arquivo Coronel David e Jair Bolsonaro que visitará Nioaque à convite do deputado estadual

Jair Bolsonaro voltará a Mato Grosso do Sul neste mês. À convite do deputado estadual Coronel David (ambos do PSC), o deputado federal fluminense vai visitar no dia 13 a cidade de Nioaque, onde serviu o Exército como capitão no período de 1979 a 1981, para participar de eventos alusivos à Retirada da Laguna, episódio histórico da Guerra do Paraguai. O Coronel Davi explicou ao Blog que a visita também terá caráter político. A intenção é levar Bolsonaro a Campo Grande e Três Lagoas, em datas a serem confirmadas, visando "uma visibilidade maior" à sua pré-candidatura presidencial para que "nas próximas pesquisas possa aparecer liderando em MS". Conforme David, MS tem "tradição conservadora no voto". "Aqui esquerdista não ganha", frisou o ex-comandante da Polícia Militar.

