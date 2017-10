Bolsonaro grava vídeo com mensagem de apoio a fazendeiros presos em MS

Reprodução de vídeo Jair Bolsonaro em mensagem de vídeo aos fazendeiros presos em MS: 'o que eu puder fazer por vocês eu faço'

"Hoje eu quero me dirigir ao pessoal de Mato Grosso do Sul, estado onde eu morei por três anos na cidade de Nioaque. Chegou ao meu conhecido que cinco produtores rurais, aí no estado, estão presos por defenderem as suas terras (...) Aos irmãos nossos de Mato Grosso do Sul, esses cinco fazendeiros que estão aí: o que eu puder fazer por vocês eu faço. Reconheço o trabalho de vocês pela propriedade privada", diz o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) em vídeo com mensagem de apoio aos fazendeiros de MS que tiveram prisão preventiva mantida pelo Supremo na semana passada, acusados de envolvimento em ataque a indígenas na fazenda Yvu, em Caarapó, em julho de 2016, quando um índio morreu e oito ficaram feridos. Contra a decisão do STF, o presidente da União Democrática Ruralista (UDR), Luiz Antônio Nabhan Garcia, está convocando um protesto para o dia 16 deste mês em frente à Famasul, em Campo Grande. Veja o vídeo enviado por Bolsonaro ao deputado estadual Coronel David.

