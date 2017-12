Bolsonaro exibe no Facebook pesquisa em que aparece na frente de Lula em MS

Facebook/Reprodução Bolsonaro Bolsonaro reproduziu no Facebook pesquisa com eleitores de MS sobre intenção de voto para presidente

Jair Bolsonaro gostou da pesquisa que o apontou liderando intenção de voto para presidente da República em Mato Grosso do Sul e reproduziu o resultado em sua página oficial no Facebook. O levantamento do Ranking Comunicação & Pesquisas divulgado ontem pelo site Diário da Mídia, do Tony Ueno, mostra o deputado com 25,60% e Lula com 20,70%. Dentre os demais citados na espontânea, Marina Silva lidera com 7,50%. A pesquisa foi feita de 4 a 12 deste mês em 17 municípios de MS. A margem de erro é de 2,50 pontos para mais ou para menos.

Pesquisa aponta preferidos para vagas de senador e deputado federal em MS

Pesquisa divulgada hoje aponta preferência de votos para deputado federal em 17 municípios de MS

A propósito, o site Diário da Mídia do Tony Uneno, de Campo Grande, divulgou hoje resultado do Ranking Pesquisas sobre intenção de voto para o Senado – que aponta Nelsinho Trad (PTB) na frente com 30,70% e Zeca do PT 3º com 21.70% liderando a corrida pelas duas vagas no Senado, hoje ocupadas por Pedro Chaves (PSC) que aparece em 3º com 12.83% e Moka (PMDB) em 4º com 10.73%. Divulgou também intenção de votos para deputado federal, que mostra como primeiros colocados para as oito vagas de MS na Câmara: Rose Modesto (PSDB), Zeca do PT, Carlos Marun (PMDB), Elizeu Dionízio (PSDB), Fábio Trad (PSD), Geraldo Resende (PSDB), Ricardo Ayache (PSC) e Murilo Zauith (PSC). Veja a lista completa acima. A pesquisa foi feita de 4 a 12 deste mês em 17 municípios de MS, com a margem de erro é de 2,5 pontos para mais ou para menos diz o site.

Pesquisa para deputado estadual em MS

Pesquisa foi feita de 4 a 12 deste mês em 17 municípios de MS com margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos

E tem também pesquisa do Instituto Ranking sobre intenção de voto para as 24 cadeiras de deputado estadual de Mato Grosso do Sul, divulgada hoje pelo Diário da Mídia que aponta elevado índice de renovação na Assembleia. Dentre os atuais deputados, os três lembrados são Cabo Almi (PT), Marcio Fernandes (PMDB) e Lídio Lopes (Patriota). Dos calouros e possíveis candidatos, os mais lembrados são o locutor de rádio e vereador de Campo Grande Lucas de Lima (Solidariedade), o apresentador do SBT-MS Tatá Marques e o secretário estadual de Administração, Carlos Alberto de Assis. Veja acima.





