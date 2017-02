Bolivianos passam por MS para comprar gasolina pura a R$ 1,59 o litro em Goiás

Imagens TV Anhanguera/Reprodução Longa viagem compensa: gasolina pura a apenas R$ 1,59 o litro

Bolianos entram por Corumbá, atravessam Mato Grosso do Sul com caminhões tanque e vão comprar gasolina em Goiás. A viagem de quase 2.6 mil km ida e volta que está sendo feita há cerca de dois meses compensa. A gasolina pura, sem mistura de etanol, sai para os vizinhos por R$ 1,59 o litro. Quase três vezes menos do que os R$ 3,39 por litro de gasolina misturada com etanol cobrados dos postos brasileiros. O Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás reclama da diferença gritante. A Petrobras alega que o preço do produto é o mesmo para todos. A diferença está nos impostos: os brasileiros têm de pagar PIS/Cofins, ICMS e a Cide. Veja a matéria aqui em vídeo da TV Anhanguera, afiliada Globo em Goiás.

