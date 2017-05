“Bolada” na campanha para Dilma Bolada

Divulgação/Arquivo Jefferson, criador do personagem Dilma Bolada, e a então presidente Dilma Rousseff

A mulher do marqueteiro João Santana, Mônica Moura, revelou em sua delação premiada que a agência dela e do marido pagou R$ 200 mil do dinheiro não contabilizado de propina para o humorista Jeferson Monteiro, para que este reativasse o personagem Dilma Bolada no Twitter. Na época, conforme a delação, a então presidente Dilma Rousseff (PT) havia ficado "furiosa" com a retirada da "Dilma Bolada" das redes sociais durante a campanha eleitoral de 2014 e pediu que o problema fosse resolvido. Seis dias depois, o personagem voltou ao ar. A delatora disse ao MPF que depois comentou com o tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, que estava fazendo isso como um ato de boa vontade pois o contrato da Pólis "não previa esse tipo de responsabilidade". (Com Estadão)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog