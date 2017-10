Biffi se filia ao PDT, de olho na Assembleia

Clóvis Neto/Prefeitura de Corumbá/Arquivo Paulo Duarte e Biffi: dois ex-presidentes estaduais do PT em MS que trocaram a sigla pelo PDT

Visando disputar uma cadeira de deputado estadual em MS nas eleições de 2018, o ex-deputado federal Antonio Carlos Biffi se filia hoje ao PDT. É o segundo ex-presidente estadual do PT a deixar trocar o partido pela sigla trabalhista, depois do ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte, a quem sucedeu no comando do Partido dos Trabalhadores, que deverá estar presente ao ato político de hoje. O evento, com a presença do presidente nacional da sigla e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, acontece nesta sexta-feira em Campo Grande a partir das 19h na Anoreg-MS (Rua Tabelião Nelson Pereira Seba, 50, Bairro Chácara Cachoeira). Biffi deve levar para sua nova legenda cerca de 200 companheiros que se desfiliaram do PT, ligados a movimentos sociais e sindicatos.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog