Bernal está entre prefeitos de capitais que disputam a reeleição com maior rejeição

Reprodução Ranking feito pelo Estadão baseado em pesquisas do Ibope

Alcides Bernal (PP), de Campo Grande, está entre os quatro prefeitos de capitais que concorrem à reeleição neste ano com maior índices de rejeição apontados pelo Ibope, ao lado de João Alves Filho (DEM) de Aracaju e Zenaldo Coutinho (PSDB) de Belém, conforme ranking divulgado pelo blog do José Roberto de Toledo ontem no site do Estadão de S.Paulo "De todos os candidatos à reeleição nas capitais, a situação mais difícil é a de Fernando Haddad (PT - São Paulo). Tem a menor taxa de aprovação (19%), o pior saldo de avaliação (-44 pontos) e a menor intenção de voto: 9%", diz o jornalista. Leia aqui a íntegra. Consultada, a assessoria de Bernal informou aqui ao Blog: "Esse tal ranking foi baseado nas pesquisas Ibope que foram divulgadas pela afiliadas Globo. E pesquisa eleitoral divulgada tem uma série de fatores, que não necessariamente refletem a realidade. O instituto que hoje coloca o governador entre os melhores é o mesma que errou que ele seria eleito. O nosso maior termômetro são as ruas."

