Bate-boca de Marun e Delgado na sessão que aprovou fundo eleitoral: “seu merda!”

A criação de um fundo para financiar campanhas eleitorais com dinheiro públicos que pode chegar a R$ 1,7 bilhão em 2018 foi aprovada pela Câmara na quarta (04) de forma simbólica, sem registro de votos no painel eletrônico, o que provocou protesto no plenário. O deputado Júlio Delgado (PSB-MG), favorável à votação nominal, bateu-boca com o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) em meio a empurrões e gritaria em plenário. Júlio Delgado gritava com Hildo Rocha (PMDB-MA) que defendia o fundo. Marun tentou acalmar Delgado, que continuou a gritar e avançar de dedo em riste e punhos cerrados em direção aos adversários. Foi aí que os dois se desentenderam e trocaram gritos, empurrões e ofensas. "Seu merda! Seu merda!", gritou Marun, enquanto colegas tentavam afastá-lo de Delgado. Veja o vídeo reproduzido pelo Congresso em Foco.

