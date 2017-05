Azambuja vai à Bolívia propor ao governo de Evo Morales compra direta do gás

Divulgação Azambuja quer propor à Bolívia compra direta do gás, sem intermediação da Petrobras

O governador Reinaldo Azambuja (MS) visitará a Bolívia na próxima sexta-feira para discutir a compra do gás natural e convidou seu colega Pedro Taques (MT) e os governadores Ivo Sartori (RS), João Raimundo Colombo (SC) e Beto Richa (PR) dos estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). A reunião com representantes do governo Evo Morales será na cidade de Santa Cruz de la Sierra. A intenção de Azambuja é propor ao governo boliviano que esses estados possam comprar o gás diretamente do país vizinho, sem a Petrobras como atravessadora, usando só o duto da estatal.

