Azambuja reforça apoio aos novos prefeitos

Divulgação/Arquivo Azambuja desejou 'sucesso' aos prefeitos e vereadores

Reinaldo Azambuja (PSDB) reforçou o apoio do Governo do Estado aos 79 prefeitos e aos vereadores eleitos que estão tomando posse neste domingo em Mato Grosso do Sul e desejou sucesso e uma boa administração aos gestores. Em mensagem postada pela manhã no Facebook, o governador afirmou: "Neste domingo, estão sendo empossados os prefeitos e vereadores eleitos que estarão à frente dos 79 municípios sul-mato-grossenses pelos próximos quatro anos. Quero reforçar o apoio do Governo do Estado a todos para juntos desenvolvermos ainda mais Mato Grosso do Sul e trabalharmos pelas prioridades da população. Desejo sucesso e uma boa administração aos gestores."

