Áudios vazados deixam políticos em alerta

Ilustração/Reprodução Políticos estão redobrando os cuidados com o que dizem em mensagens de voz via WhatsApp

O vazamento de áudios trocados por Gustavo Bebianno e Jair Bolsonaro e também por Onyx Lorenzoni e o presidente, faz com que políticos estejam tomando o maior cuidado com o que falam em mensagens de voz pelo WhatsApp. Na terça-feira no Twitter, o repórter Daniel Adjuto, do SBT em Brasília, advertiu: "Áudios prometem nova novela no governo. Uma deputada tem gravado colegas e usado as informações para interesses pessoais. Anotem."

