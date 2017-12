As batatas do Bernal

Facebook/Reprodução Alcides Bernal exibe batata-doce em plantação no município de Ipiranga do Norte, no vizinho Mato Grosso

Se alguém pensou em mandar o ex-prefeito de Campo Grande "plantar batatas", parece que o desejo está sendo atendido. O presidente regional do Progressistas (ex-PP), Alcides Bernal, anda empolgado com um projeto de produção de etanol com batata-doce na agricultura familiar apoiado por seu partido no vizinho Mato Grosso. Depois de conhecer plantações no município de Ipiranga do Norte e usinas em Tangará da Serra e São José do Rio Claro, convidou um pesquisador para fazer palestra para pequenos agricultores de MS, por meio do partido, visando implantar projeto semelhante aqui no estado.

