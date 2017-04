Aproximação de Azambuja e Marquinhos liga sinal de alerta na bancada do PMDB

Fotos Chico Ribeiro/Governo MS e FB para o www.MarcoEusebio.com.br Entrega de apês hoje no Canguru: portas de Azambuja seguem abertas, mas chamego com Trad gera ciúmes

O chamego de Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marquinhos Trad (PSD) em Campo Grande começa a atrair olhares atentos. Além do apoio do Governo de MS à ações da prefeitura, como o tapa-buracos, hoje manhã, por exemplo, o prefeito acompanhou o governador na entrega de 272 apartamentos no Residencial Jardim Canguru.



Essa crescente aproximação começa a provocar ciúmes. Embora o ninho tucano siga de portas abertas, alguns deputados do PMDB já perceberam que Azambuja não deve ficar esperando eternamente. E já avaliam o risco de acabar ficando como coadjuvantes no cenário eleitoral.



Temem que se repita nas eleições de 2018 o que aconteceu em 2016 na Capital, quando ficaram aguardando o dilema hamletiano de André Puccinelli ser ou não ser candidato à prefeitura, acabaram sem cabeça de chapa e viram sua bancada de vereadores despencar do status de maior da Câmara para só dois integrantes.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog