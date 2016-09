Após policial sacar arma em comício, Marun quer tropas federais nas eleições em MS

Facebook Reprodução Deputado Lídio Lopes (PEN), Marun e André no comício em Iguatemi

Após tumulto causado por um policial que sacou uma arma em meio à multidão em comício na cidade de Iguatemi, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) anunciou por meio de nota à imprensa que nesta segunda-feira vai pedir "a todas as instâncias competentes que providências sejam tomadas, inclusive com a participação de Forças Federais para que seja garantida a lisura do pleito em toda região de fronteira". O caso ocorreu na noite de sexta-feira. Durante comício do candidato a Prefeitura de Iguatemi, Carlos Adão, o "Dr. Carlinhos" (PMDB), um homem começou a xingar Marun e o ex-governador André Puccinelli que estavam no palanque e, ao ser vaiado por populares, sacou uma pistola gerando tumulto no local. Mais tarde, o homem foi identificado como sendo policial civil da cidade.

