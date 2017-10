Após perder Biffi, PT atrai reforços em MS

PT-MS Divulgação Cartaz do PT-MS anuncia ato de filiação neste sábado em Campo Grande

Depois de perder Biffi e um grupo de seguidores que o ex-deputado federal está levando para o PDT, o PT se reforça para as eleições de 2018 em MS. Com a presença do presidente nacional da CUT Vagner Freitas neste sábado, em Campo Grande, o diretório regional do partido, sob comando de Zeca do PT, promete filiar mais de 200 pessoas, incluindo lideranças sindicais como o presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins (FTIAA-MS), Vilson Gregório, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada (SINTICOP-MS) Walter Vieira dos Santos e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos (STIMMMEMS) Róbson Willian. O ato será a partir das 9h no Buffet Romeu & Julieta, à Rua 26 de Agosto nº 2335, no Bairro Amambaí. Na ocasião será homenageado Sebastião Gregório (in memoriam), o Neguinho, ex-dirigente da CUT-MS e militante do PT.

