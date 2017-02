Antes de virar deputado, Paulo Siufi resolve ir “aonde o povo está” em Campo Grande

Facebook Reprodução Feirantes receberam a visita de Siufi, sábado, na Coophasul

Paulo Siufi (PMDB) vai tomar posse na cadeira de deputado, deixada vaga com a eleição do primo prefeito Marquinhos Trad (PSD), na próxima terça-feira, data da primeira sessão ordinária do ano na Assembleia. E resolveu começar o ano indo aonde o povo está. No fim de semana, o ex-vereador visitou duas feiras-livres em bairros de Campo Grande: a da Coophasul, no sábado, e a do Guanandi, no domingo. A intenção é se manter mais próximo das bases. A propósito, o ex-vereador foi absolvido pela Justiça na ação movida pelo MP estadual que o acusava de improbidade por compras, sem licitação, de café e flores para funerais, quando era presidente da Câmara. A defesa de Siufi foi feita pelo escritório Avelino Duarte & Advogados Associados.

