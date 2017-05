André anunciará em julho se voltará ou não a disputar o governo de MS em 2018

O Estado MS/Reprodução Puccinelli ao volante de seu Uno vermelho promete decidir rumo até o fim de junho

André Puccinelli pediu ao PMDB até o dia 1º de julho de prazo para decidir se voltará ou não a disputar o governo de Mato Grosso do Sul, afirmou o presidente regional do partido, deputado Junior Mochi. "Após a decisão dele, então, tomaremos algum rumo", disse o presidente da Assembleia, ao jornal Correio do Estado. Antes disso a cúpula da sigla pretende encomendar pesquisa para avaliar o cenário político, a popularidade do ex-governador, a opção de candidatura própria e um eventual apoio ao governador tucano Reinaldo Azambuja.

