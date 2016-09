Foto Divulgação e imagem Reprodução Marquinhos diz que denuncia ao MPF é "chantagem" de empresário

Em Campo Grande, o candidato à Prefeitura Marquinhos Trad (PSD) foi denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) sobre supostas irregularidades na campanha de 2014 em que foi eleito deputado estadual. A denúncia partiu do empresário Arnaldo Britto de Moura Junior, dono da 4 Rodas, empresa condenada em 15 de dezembro de 2015 pela juíza da 44ª Zona Eleitoral, Cíntia Xavier Letteriello Medeiros, a pagar multa de R$ 244,8 mil por doação para campanha eleitoral acima do limite de 2% dos rendimentos brutos auferidos no ano de 2013. Ele alega ter sido enganado e acusa o parlamentar de ter arrecadado cerca de R$ 200 mil em dinheiro envolvendo "laranjas" para simular doações em 2014 e de ter usado o CNPJ de sua empresa. Além disso, teria feita campanha por meio de telemarketing ativo em 2014, prática proibida pela Justiça Eleitoral. O empresário deve depor nesta tarde à Polícia Federal. Se condenado, Marquinhos pode ter seu diploma cassado, ficar inelegível por oito anos e é passível de prisão de até cinco anos.



MARQUINHOS AFIRMA: "FUI VÍTIMA DE CHANTAGEM"



Consultado, o deputado e candidato Marquinhos Trad afirmou aqui ao Blog que o referido empresário doou R$ 50 mil para sua campanha em 2014. "Como não faço caixa dois, declarei a doação. Porém, um ano e meio depois, ele apareceu dizendo que não poderia ter doado esse valor e pediu ajuda para pagar a multa da Justiça Eleitoral. Como recusei, ameaçou 'vender o caso' para o Azambuja ou o Bernal. Para me prevenir, denunciei a tentativa de extorsão em abril e o caso virou alvo de inquérito no 3º DP, com o delegado Geraldo Marin. Quando soube que foi denunciado, um mês e meio depois esse empresário resolveu fazer essa tal denúncia ao Ministério Público Federal. Nessa história toda, sou vítima de chantagem. Hoje eu sei para quem ele 'vendeu o caso', já que o prefeito não teria condições de mobilizar todas as emissoras de TV hoje", respondeu Marquinhos Trad.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog