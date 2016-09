Afiliada Band muda de nome em MS, amplia programação local e Picarelli volta à TV aberta

Divulgação Glaura, Arakaki, Picarelli, Lia Mayo e Osmar Bastos na TVi

A TV Guanandi, afiliada da TV Bandeirantes, passará a ter novo nome e nova programação que marcará a volta do deputado estadual Maurício Picareli à telinha em Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira. Vai se chamar TV Interativa (TVi) e contará com doze horas de programação exclusiva com conteúdo local. "O objetivo é fortalecer e valorizar a identidade do Mato Grosso do Sul, divulgar as belezas e dar voz à população", diz o deputado e apresentador Picareli. Todos os programas serão também transmitidos pela internet pela página da TVi que já está no ar (clique aqui) com maior interação com o público pelas redes sociais. Dentre apresentadores já conhecidos de outras emissoras estaduais, estarão na TVi Glaura Villalba, Flávia Vicunha, Carlos Arakaki, Osmar Bastos e Lia Mayo. Vale frisar que, embora sob nova direção local, a afiliada Band continua sendo do grupo comandado pelo missionário R. R. Soares, como o SBT-MS.

