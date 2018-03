Adversário de Ciro Gomes, presidenciável Álvaro Dias confirma apoio a Odilon em MS

Sebastião Guimarães, da assessoria Álvaro Dias, Chico Maia e Odilon de Oliveira durante evento político do Podemos na sede da Acrissul

Com a presença do senador e presidenciável Álvaro Dias, dirigentes nacionais e estaduais do Podemos confirmaram o apoio à pré-candidatura do juiz Odilon de Oliveira (PDT) ao governo de Mato Grosso do Sul que deverá ter o pecuarista Chico Maia (Podemos) disputando o Senado em sua chapa. Embora os dois partidos tenham candidatura própria à Presidência – ele pelo Podemos e Ciro Gomes pelo PDT – Álvaro Dias não colocou obstáculos à união regional. "Eu vim aqui manifestar o meu apoio à união do PDT com o Podemos. Precisamos de Chico Maia no Senado e do Juiz Odilon no governo de Mato Grosso do Sul”, disse o senador paranaense em evento noite anterior na sede da Acrissul, em Campo Grande, que teve Odilon de Oliveira como principal convidado.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog