“Achei que seria mais fácil”, diz Trump no “casulo” de segurança na Casa Branca

Carlos Barria/Reuters Trump olha pela janela em seu gabinete na Casa Branca onde se sente num “pequeno casulo”

Ao falar sobre seus primeiros 100 dias como presidente dos Estados Unidos completados neste sábado (29), o presidente Donald Trump admitiu, em entrevista à Agência Reuters, que pensou que "seria mais fácil" sua vida na Casa Branca. "Amava a minha vida anterior. Tinha tantas coisas acontecendo", disse Trump. "Isso aqui é mais trabalho do que minha vida anterior. Pensei que seria mais fácil", emendou. Rico e famoso empresário de Nova Iorque, acostumado a não ter privacidade em sua "velha vida", Trump expressou surpresa pelo pouco que tem agora, tentando se acostumar a ter proteção 24 horas do Serviço Secreto e às as restrições que isso acarreta. "Você está realmente no seu pequeno casulo, porque você tem uma proteção tão grande que você não pode ir a lugar algum", declarou. Quando sai da Casa Branca, vai geralmente em uma limusine ou um SUV sempre conduzido pela segurança. "Gosto de dirigir", disse ele. "Não posso dirigir mais."

