Aberta aos brasileiros, França provoca Trump

Foto com imagem do Facebook Reprodução Trump e o recado da França aos brasileiros e ao mundo

Por Ernesto Neves no blog Radar da Veja:



"O perfil da representação francesa no Brasil usou as redes sociais para rebater uma das medidas populistas de Donald Trump. A embaixada postou notícia dada pela 'Folha de São Paulo' sobre o endurecimento na concessão de vistos para brasileiros, com o seguinte aviso: 'Não esqueça: Brasileiros não precisam de visto para viajar para a França (espaço Schengen) e a União Europeia.' Isso acontece porque no mesmo decreto em que impediu a entrada de visitantes de sete países, o presidente americano também ampliou as exigências para os brasileiros."

