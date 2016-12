Abaixo-assinado pede cassação de Renan

Reprodução/Arquivo Renan Calheiros: na mira dos internautas

Do Ernesto Neves no blog Radar da Veja:



"Depois da série de panelaços registradas na noite da última quarta (30) contra o projeto anticorrupção que foi aprovado pela Câmara, um abaixo-assinado (acesse aqui) corre a internet contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. O documento pede a cassação de Calheiros, que no momento é protegido pelo foro especial. 'Inúmeras denúncias têm aparecido em torno do presidente do Senado Federal e, estranhamente, ele sempre está imune de críticas e citações, tanto do Ministério Público Federal, quanto do STF, Governo e oposição', diz."

