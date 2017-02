A primeira baixa na gestão Marquinhos Trad

Foto Divulgação e imagem Reprodução Marquinhos: demissão publicada à meia-noite no DioGrande

Neste início do segundo mês de gestão, a primeira baixa no primeiro escalão de Marquinhos Trad. O prefeito de Campo Grande exonerou a secretária municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari e nomeou em seu lugar a agora ex secretária-adjunta Maria das Graças Macedo. A decisão publicada à meia-noite em edição extra do Diário Oficial (DioGrande) diz que a demissão foi "a pedido". Nos corredores, o que se diz é que nomeações estariam sendo barradas. Várias funcionários que começaram a trabalhar no dia primeiro de janeiro em secretarias e fundações estão sem poder receber pois até hoje não foram nomeados. Com a troca de secretárias, esse atraso deve acabar. As nomeações são esperadas para sair no Diário Oficial de segunda-feira.

