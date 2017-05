A discreta mensagem de Fátima

Tamanho do texto

Kelly Ventorim/Semagro Fátima Azambuja recolhendo agasalhos na Semagro, com Jaime Verruck, Ricardo Senna e Enelvo Felini

O sacode que estão dando nos companheiros de Reinaldo Azambuja para que suas ações tenham maior visibilidade não serve para Dona Fátima. Tanto no papel de discreta primeira-dama, quanto nas atividades ligadas à assistência social como na atual campanha do agasalho ela tem recebido elogios dentro e fora do governo. Nesta semana, está visitando secretarias para recolher o que foi arrecadado e ontem esteve na Semagro. A meta é distribuir mais de cem mil peças para minimizar o frio de quem precisa.

