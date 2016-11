A “delação do fim do mundo”

Tamanho do texto

Reprodução/Arquivo Marcelo Odebrecht fechou acordo: muita coisa a falar

Nesta semana será concluído o acordo de delação de mais de 50 executivos da Odebrecht, chamado pela imprensa nacional como a 'delação do fim de mundo'. Para se ter uma ideia, as delações do grupo empresarial que faturou 125 bilhões de reais só em 2015 reuniram 400 advogados. Marcelo Odebrecht fechou na tarde anterior seu acordo de delação. Lá de Curitiba, o juiz Sérgio Moro faz votos para que o "Brasil sobreviva". E apesar da poeira e dos demais incômodos, a gente torce para que o País saia melhor e mais limpo desse anunciado terremoto.

