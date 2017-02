Fotos Reprodução Azambuja, Mochi, André e Nelsinho: uma chapa difícil de ser batida

Para buscar a reeleição em 2018, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) dispõe de três vagas na chapa majoritária: a de vice-governador e duas para o Senado. Nesse sentido, já há quem cogite uma poderosa coligação com a seguinte formação:



– Azambuja (PSDB) governador com Júnior Mochi (PMDB) vice.

– André Puccinelli (PMDB) e Nelsinho Trad (PTB) para o Senado.



"A presença de Nelsinho na chapa, selaria o apoio do seu irmão prefeito Marquinhos (PSD) em Campo Grande aos tucanos. E se André disputar o Senado, o senador Moka teria apoio para conquistar uma vaga no TCE-MS", diz um interlocutor do poder.



Embora André e Nelsinho digam que seus partidos terão candidatura própria, isso faz parte do jogo político até as definições. A chapa supracitada ainda é só especulação. Mas na política não se pode ignorar as possibilidades. E, caso tal aliança seja formada, seria muito difícil surgir uma segunda via forte e estruturada para a disputa.

