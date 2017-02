A “barbeiragem” do André

www.MarcoEusebio.com.br André mostra arranhão no Uno: 'barbeiragem' na garagem do prédio

Indagado nesta semana sobre o arranhão no Fiat Uno "Ferrari", o ex-governador André Puccinelli (PMDB), que é tido como hábil ao volante, foi supersincero e admitiu:



– "Foi barbeiragem minha na garagem do prédio. A coluna estava no ponto cego do retrovisor, eu não vi e raspou na faixa amarela."



Puccinelli disse que, por enquanto, não pretende mandar o possante pra oficina:



– "O cara pediu quinhentão pra consertar. Vai ficar assim", afirmou.

