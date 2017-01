A ausência petista nas prefeituras de MS

Daiane Becker/Divulgação Ato de posse de Guilherme Monteiro (ao centro): sem transmissão de cargo

Em Jardim, cidade 239 km distante de Campo Grande, foi sentida a ausência do ex-prefeito Erney Cunha (PT) para fazer a transmissão do cargo ao novo prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), ex-vereador que é filho do deputado licenciado como secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro. Depois de não conquistar a reeleição, o petista enviou o advogado Max Lopes para representá-lo por meio de procuração. A propósito, o PT que em 2012 fez doze prefeitos, também ficou ausente das prefeituras de Mato Grosso do Sul. Seis mudaram de sigla após as eleições e os oito restantes, incluindo Erney, foram derrotados nas urnas.

