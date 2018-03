Evolução do direito das mulheres na legislação brasileira

Deurico/Arquivo Capital News ..

Chegado o mês da mulher, fazemos uma singela homenagem trazendo alguns marcos importantes na evolução do direito das mulheres no Brasil.

– Alteração do Código Penal, trazendo uma nova tipificação para homicídio cometido em razão do gênero, inseridos ou não no âmbito familiar, denominado Feminicíodio. 2016 - O direito de registrar os filhos em cartório sem a presença do pai, somente foi possível com a Lei 13.112/16.



Campo Grande é a primeira capital do Brasil a ter uma vara especializada em Medida Protetivas, a chamada Casa da Mulher Brasileira, criada em fevereiro de 2015.



Segundo informações extraídas do portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em três anos de funcionamento da vara, foram distribuídos 10.375 processos e outros 4.878 entraram por redistribuição. Do total, apenas 67 foram redistribuídos para outras varas.



O atendimento na Delegacia, localizada na Rua Brasília, no Jardim Imá (próximo ao aeroporto) é 24h, podendo ser acionado também pelo número (67) 3314-7547.



Há, ainda, a possibilidade de realização de denúncias através do número 180, sendo desnecessária a identificação de quem denuncia.



Quebre o silêncio. Denuncie.



Em caso de dúvidas, procure sempre um advogado.

*Bruno da Silva Campos

Advogado, formado pela Universidade UNIDERP Anhanguera em 2010, atuando no meio jurídico desde então, podendo ser contatado através do e-mail brunosilvac.adv@gmail.com

**Priscila Rodiguero

Advogada, formada pela UNAES em 2011 e também atua no meio jurídico desde então.