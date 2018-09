Spots LED e trilhos dão vida e inovam o projeto luminotécnico

Divulgação

Mais do que iluminar um ambiente, os Spots LED e os Trilhos têm ganhado destaque em diversos projetos de decoração por conta da praticidade, segurança e versatilidade. Soluções que combinam com diversos estilos – do industrial ao mais “arrumadinho” – os spots e trilhos dispensam o rebaixo de gesso, garantindo uma instalação sem obra e sem sujeira.



Atenta a mais essa necessidade do consumidor, a Brilia, pioneira no desenvolvimento e distribuição de produtos de iluminação LED (Light Emitting Diode) no Brasil, dispõem de uma coleção completa de acessórios para Spot LED. São duas opções de cores – branco e preto – ambas com temperatura de cor quente (2700K). Os modelos são encontrados nas potências 7W e 10W ou 15W e 30W. Na mesma linha há também os Trilhos Eletrificados nos tamanhos 1m, 1,5m e 2m, igualmente nas cores branca e preta.



Indicados para uso comercial e residencial, os produtos têm garantia de até dois anos, longa vida útil e alta performance. Seu diferencial é a possibilidade de direcionar os spots nos trilhos, proporcionando uma iluminação de destaque com facho móvel e orientável. Além disso, basta apenas um ponto de luz no teto para instalar um trilho com diversos spots acoplados.



Informações sobre onde comprar, acesse o site ou mande e-mail para sac@brilia.com



