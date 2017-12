Como os avanços tecnológicos estão mudando o perfil do profissional de contabilidade?

Istock Photos Avanços tecnológicos mudaram o perfil e o trabalho do profissional de contabilidade

Considerada uma das profissões mais estáveis do país, a contabilidade também está sofrendo mudanças por causa da tecnologia. Mas isso não significa que o profissional terá menos campo daqui para frente. Os sistemas automatizados estão se mostrando ótimos aliados no dia a dia – e prometem ajudar ainda mais os contadores. É isso o que a assistente contábil, Victoria Catalano, já está sentindo na pele. “Os sistemas sintetizam as informações e fazem o cálculo mais preciso do que se fosse manual. Claro que sempre há uma porcentagem de erro de sistema, mas muito menos do que se os cálculos fossem feitos manualmente”, afirma.



Antes essas tarefas eram desenvolvidas por um contador. Por isso, esse profissional era visto por muitos como um encarregado que realizava diversas atividades burocráticas. A tecnologia, porém, veio para mudar esse quadro. As tarefas pequenas tendem a ser cada vez mais desempenhadas por um software, enquanto aos contadores ficarão as tarefas mais analíticas, como prever o impacto contábil e a revisão do sistema. No escritório em que atua, Victoria e os outros contadores é que revisam os dados do sistema.



Profissional do futuro

Por desenvolver atividades cada vez mais estratégicas, o contador precisa dominar ferramentas de business intelligence e big data. O conhecimento não precisa ser tão profundo quanto o de um programador, mas deve permite a extração de conclusões e a montagem de painéis no software. Portanto, o profissional que sabe apenas Excel ficou no passado.



Outro pré-requisito para os contadores do futuro é o inglês, que antes era visto como diferencial e, agora, é praticamente obrigatório. Na faculdade, é importante que o estudante faça um curso do idioma para já chegar preparado ao mercado de trabalho. Gostar de estudar, ser disciplinado e atento aos detalhes são outras características que podem determinar o sucesso dos novos contadores.