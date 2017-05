Preparando-se para uma obra: ferramentas e equipamentos para a construção civil

Istock Photos Alguns itens são essenciais para garantir uma obra mais segura e prática. Conheça algumas das ferramentas e equipamentos que você precisa para se preparar

A construção civil é um dos setores de maior destaque e crescimento no Brasil mesmo em tempos de crise. Para as nações em desenvolvimento, essa área é fundamental para a ampliação da economia e para o fluxo saudável do mercado.



Também é ela a responsável pela identidade urbana junto à arquitetura. A construção civil diz respeito à execução dos projetos em si, como casas, prédios, pontes, viadutos, entre outros espaços fundamentais para a vida nas cidades. Nesse sentido, engenheiros e arquitetos trabalham juntos e próximos a outras áreas para obtenção dos melhores resultados.



Há ferramentas especiais para cada atividade, e a especialização nesse segmento tem crescido na mesma medida do setor. Ou seja, a competitividade das empresas garante itens seguros e de qualidade na hora de executar uma obra.



Mas você conhece as principais ferramentas e os equipamentos necessários para a construção civil? Saiba quais são indispensáveis:



1- Cavadeira

Tem como função perfurar o solo e pode ser encontrada em duas versões: a primeira, denominada "cavadeira reta", é mais simples e fácil de manejar; já a "cavadeira articulada" possibilita a retirada de terra e também de outros materiais de maneira prática e rápida.



2- Desempenadeira

Elaborada em aço ou madeira, tem como função alisar as superfícies com massa. É um instrumento conhecido tanto na área de construção civil quanto no dia a dia de reformas, por exemplo. Quanto maior for a qualidade, maior será a durabilidade.



3- Esmerilhadeira

Pode ser encontrada em tamanhos variados e serve tanto para serviços mais pesados como para ajustes pontuais. Sua principal função é eliminar rebarbas e sobras para um acabamento preciso. Também pode ser utilizada para cortar e desbastar.



4- Esquadro

Tirar as medidas certas é uma etapa imprescindível para uma boa construção. Por isso, o esquadro não pode faltar para medições de 90 graus.



5- Betoneira

Uma das ferramentas essenciais na construção civil, é utilizada para a mistura de materiais como cimento, areia, entre outros. Devido às grandes quantidades necessárias desses compostos, o item está em uso constante nos canteiros de obras.



6- Furadeira

É necessária para diversas etapas da obra, das mais simples às mais complexas. No caso de atividades mais pesadas, a furadeira de impacto é mais utilizada (como na perfuração de alvenaria, por exemplo). O martelete é parecido com esse objeto, mas tem como função quebrar pisos e outras superfícies.



7- Lixadeira

Nas fases mais avançadas da obra, é essencial para dar acabamento e polimento às superfícies. Há variações, como lixadeira para concreto, orbital e combinada.



8- Prumo

Como o verbo "aprumar" já diz, ele serve para mostrar o nivelamento adequado de estruturas verticais, a exemplo de paredes e muros.



9- Medidores de distância

Geralmente a laser, auxiliam a determinar a extensão das estruturas com fácil manuseio.



10- Serras

Circulares, de esquadrias, tico-tico: a variedade de serras para cortar materiais rígidos foi pensada para a adaptação às necessidades de cada etapa da obra.