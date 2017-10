Como montar um home office aconchegante e funcional

Istock Photos A tendência do home office já chegou ao Brasil: descubra como montar o seu

O home office tem se tornado uma realidade para muitos trabalhadores brasileiros. Seja para empreender novos projetos ou para driblar a crise econômica, trabalhar em casa é a nova tendência para os próximos anos. Mas o que diferencia exercer uma função nesse ambiente em comparação com o escritório?



Alguns detalhes são importantes para ajudar a manter o foco e estabelecer uma rotina eficiente sem sair de casa. Em primeiro lugar, é preciso ter um espaço minimamente reservado para exercer as atividades profissionais. Aquela ideia de passar o dia no sofá trabalhando não poderia ser menos adequada.



Confira, a seguir, alguns itens e aspectos que vão fazer do seu home office um espaço aconchegante e funcional.



1- Cadeira giratória de qualidade

Um dos itens principais em um home office é uma cadeira de qualidade que respeite a ergonomia do profissional. Ou seja, as medidas precisam ser adequadas para o trabalho em longos períodos. Os pés devem alcançar o chão ou deve-se incluir um apoio para mantê-los na posição certa. Aquelas reguláveis, tanto nos braços quanto no encosto, são uma ótima opção nesse sentido.



2- Estante e escrivaninha

Outro aspecto importante é ter um espaço, além da mesa, para colocar itens importantes do dia a dia. Livros, dispositivos móveis e agendas precisam estar à mão na hora que você precisa. Nesse sentido, inclua uma pequena estante e uma escrivaninha no entorno. Caso não tenha espaço suficiente para colocar os dois móveis, opte apenas pelo último e coloque uma estante de parede acima da mesa.



3- Luminária

Além da ergonomia da cadeira, o profissional home office não pode deixar de lado o cuidado com a visão. Por isso, uma luminária é muito importante para aqueles que trabalham até tarde. Há várias opções compactas que podem se adequar perfeitamente ao seu espaço, incluindo aquelas fixadas à parede. Na hora de pensar em um espaço para o home office, dê preferência a áreas onde a luz natural seja abundante.



4- Cores apropriadas

Para criar um clima aconchegante, mas que ao mesmo tempo incite o trabalho, é possível incluir algumas cores apropriadas nas paredes do seu espaço de home office. Por exemplo, o branco é ideal para locais pequenos, pois gera sensação de amplitude. Já o vermelho pode ser usado para dar mais energia. Entretanto, em excesso, a tonalidade leva à ansiedade. Por isso, inclua apenas detalhes em cores mais fortes. Sem dúvida, quadros e frases motivacionais dão um impulso a mais na hora de realizar as tarefas.



5- Zelo pela organização

Por fim, não adianta investir em móveis e objetos organizadores se o próprio profissional não mantém tudo no lugar. Tenha uma lixeira por perto para jogar os papéis descartados e um porta-lápis para evitar a bagunça em cima da mesa. Ao fim do expediente, coloque livros no lugar e ajeite outros itens da mesa. Os blocos de anotações são uma ótima opção para aqueles que preferem registrar as demandas, enquanto os aplicativos do smartphone podem ajudar a organizar a agenda de quem já está imerso no mundo digital.