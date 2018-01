6 itens indispensáveis para uma cozinha de solteiro

Tamanho do texto

Istock Photos A correria do dia a dia é ainda maior para quem deve cuidar da casa sozinho. Esses itens ajudam o seu dia a dia a se tornar ainda mais ágeis!

Para quem vai morar sozinho, saber como montar uma casa nem sempre é uma tarefa fácil. Surgem muitas dúvidas sobre o que comprar para ter um lar prático e com tudo que é necessário para viver bem.



E a cozinha pode deixar muita gente confusa. Mesmo simples e pequena, é possível ter uma que seja funcional. Por isso, para não errar nas escolhas, conheça os itens que não podem faltar para montá-la.



1. Geladeira

A geladeira é fundamental. Para os solteiros, o ideal é comprar um modelo que tenha um bom freezer. Os duplex são os mais indicados, pela grande capacidade de armazenamento do congelador.

2. Fogão

Mesmo que você não seja um mestre-cuca, ter um fogão é básico. Um de quatro bocas dá conta do recado e não ocupa muito espaço. Para facilitar o dia a dia, invista em um que seja fácil de limpar, como os modelos de mesa de vidro temperado e forno de limpeza fácil.

3. Micro-ondas

Esse é um eletrodoméstico que facilita muito a vida, principalmente de quem mora sozinho. Além de poder ser usado para aquecer e descongelar refeições, é possível cozinhar pratos completos ali. Não dispense este item em sua cozinha de solteiro.

4. Cafeteira elétrica

Se você é um amante do café, não pode faltar uma boa cafeteira elétrica para facilitar a vida. Atualmente, a gama de modelos é bastante grande, tendo alguns mais simples e outros mais sofisticados, com acessórios e timer da hora que o café deve ser passado. As cafeteiras gourmet, aquelas que usam cápsulas especiais, são outra opção. Escolha a que mais se adapta à sua rotina e ao seu gosto pela bebida.

5. Mixer

O mixer é um eletrodoméstico pequeno e que ocupa pouco espaço, mas é muito versátil e funcional. Pode ser usado para uma infinidade de receitas, desde um suco ou omelete até uma massa leve. Ele é uma mão na roda para as pessoas sozinhas, que querem um utensílio que ajude a suprir várias funções.

6. Grill

Outro eletrodoméstico salvador, que pode ser usado para preparar carnes, sanduíches e omeletes de forma prática. Ele é ótimo para o dia a dia e pode fritar, grelhar e cozinhar os alimentos com rapidez. Existem funções e tamanhos variados, mas todos têm uma praticidade indiscutível.