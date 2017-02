5 tendências de decoração para cozinha em 2017

Istock Photos Saiba quais são as tendências em cozinhas que estarão em alta durante 2017

Seja por conta da limpeza, seja por conta da decoração, a cozinha é um dos cômodos que mais chamam a atenção em uma casa. Para deixar esse ambiente mais agradável e com a sua cara, é importante tomar alguns cuidados relacionados à higiene e redobrar a atenção na hora de definir o layout e o estilo da decoração. Então, para você se inspirar, confira cinco tendências que deixarão a sua cozinha ainda mais moderna e encantadora. Confira!



1. Aposte em cores vivas

Para quem está cansado de ver uma cozinha toda branca, esse é o momento ideal para encontrar armários e utensílios domésticos coloridos. A idéia é trazer mais vida ao ambiente, deixá-lo ainda mais alegre, chamativo e com a cara dos moradores.



2. Cozinha retrô

Para os nostálgicos, investir em referências do passado para compor a cozinha é uma ótima opção. Aposte em elementos charmosos e que fizeram sucesso entre os anos 50 e 80, como a Pop Art, por exemplo, e abuse de cores vivas colocando azulejos coloridos.



3. Preto, o novo branco da cozinha

A tendência é que o design da casa esteja de acordo com o gosto e a personalidade da família. Por isso, muitas pessoas desejam criar um ar contemporâneo e estiloso na cozinha, e, para isso, têm investido em armários e revestimentos em tom escuro. Além disso, vale a pena apostar em alguns eletrodomésticos na cor inox, como geladeira, fogão e micro-ondas, para contrapor com a cor dos móveis.



4. Interação social

Hoje em dia, é muito comum encontrar em casas e apartamentos ambientes integrados, como cozinha e sala de estar, por exemplo. Essa estratégia tem sido utilizada com o objetivo de conseguir mais espaço em moradias cada vez mais compactas. Por isso, muita gente tem apostado em ilhas ou bancadas no meio da cozinha para deixar o cômodo ainda mais agradável e sociável.



5. Estilo Serendipity

Para quem não gosta de tons escuros, vale a pena apostar no Serendipity, estilo voltado para uma decoração minimalista, delicada e com tons claros. Uma cozinha Serendipity possui tons pastéis e móveis de estilo provençal. Além disso, investir em itens de madeira de cor natural também permite deixar o ambiente ainda mais charmoso.