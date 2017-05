Tecnologia de amortecimento é destaque de novo tênis Adidas

Istock Photos Nova versão de clássico da Adidas impressiona pelo seu sistema de amortecimento, levando mais segurança e bem estar aos seus pés.

Quem é fã da linha de tênis tradicionais da Adidas, já conhece o modelo Stan Smith de cor e salteado, mas para aqueles cujo nome não trouxe muita lembrança, uma rápida olhada nos pés de algumas pessoas deve ser suficiente para encontrá-lo em grande quantidade por aí.



Isso porque esse modelo já tem décadas de estrada, passando por muitas evoluções, seja na tecnologia ou no design, porém, jamais abrindo mão das características que fizeram (e ainda fazem) dele um grande sucesso em todo o mundo.



Todo esse sucesso é devido ao estilo do tênis que, embora casual, nunca embarcou em nenhum extremo, funcionando bem tanto para quem tem uma pegada mais esportiva quanto para quem precisa de um calçado mais discreto. É um sapato para usar em casa, na escola e até no trabalho.



Para todas as ocasiões

Masculino, feminino, jovem ou mais velho, este modelo é aquele tipo de calçado que casa bem com praticamente qualquer tipo de roupa ou ocasião. Tudo isso porque consegue unir numa mesma peça a discrição sem deixar de lado o estilo e a esportividade, características da marca.



Com uma clientela fiel, do tipo que troca um tênis por outro igual ou acumula diversas opções entre cores e variações de modelo, o tênis merecia receber mais evoluções e, para isso, investiu-se muita tecnologia. Isso mesmo, pois ele, agora, além de manter tudo aquilo que já faz dele um sucesso, ainda traz o sistema de amortecimento.



Andar mais suave

Quer dizer que o modelo vai se tornar um rei das pistas de corrida? Nada disso. A nova tecnologia de amortecimento não vai transformar a identidade já tão estabelecida do calçado. A ideia é proporcionar um conforto extra para quem necessita caminhar trajetos mais longos, trabalha muito tempo em pé e outras situações em que o conforto extra fará toda a diferença.



Estilo impecável

Criado em 1971 para homenagear o grande tenista Stan Smith, o tênis continua sendo um ícone da moda para os apreciadores da marca e para todos que gostam de um estilo tradicional, inconfundível, mas ainda contemporâneo.



Seu design limpo é marcado pelas tão famosas três listras da marca feitas através de perfurações na lateral do calçado. Um detalhe bastante elegante e sutil para conhecedores reconhecerem rapidamente.



E o melhor de tudo é que todo o estilo já consagrado vem agora com a mais moderna tecnologia de amortecimento para proporcionar um caminhar extremamente confortável.



É claro que tudo isso só é possível porque é um calçado produzido pela Adidas. Ter a marca alemã das três listras estampadas (neste caso, perfuradas) nas laterais é uma garantia de estar colocando os pés em um produto de qualidade e durabilidade assegurados por anos e anos de experiência e bons serviços prestados.