Mochila pesada pode lesionar a coluna das crianças; veja dicas para contornar o problema

O excessivo peso das mochilas, provocado pela quantidade de materiais escolares, pode causar diversos problemas de saúde às crianças a médio e longo prazo. Para que seu filho não sofra desse problema, é necessário ter muito cuidado na hora de escolher uma mochila infantil masculina ou feminina.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população terá problema de coluna em algum momento da vida. Outro estudo, publicado pelo Archives of Disease in Childhood, descobriu que mais de 60% carregavam mochilas com peso superior a 10% do seu peso corporal, limite recomendado pelos ortopedistas para não ter problemas futuros de saúde na região da coluna.



Para chegar a esse número, os pesquisadores espanhóis avaliaram o peso das mochilas e a saúde da coluna de 1.403 alunos entre 12 e 17 anos em 11 escolas do noroeste da Espanha. O risco aumenta conforme a utilização dessas mochilas pesadas com o decorrer dos anos. A escoliose, que acontece quando a coluna entorta e um ombro fica maior do que o outro, foi a maior queixa, com 70%; e os outros 30% foram atribuídos a dores na lombar e contrações musculares involuntárias.



Como escolher a mochila certa

Como já foi dito, a mochila não pode ultrapassar 10% do peso corporal da criança. Ela também deve ter alças largas, que sejam acolchoadas e permitam ajuste nos ombros. Nos pontos de contato com as costas da criança, a mochila deve ter almofadas.



Tenha atenção ao tamanho da mochila, que deve ser proporcional ao tamanho das costas do seu filho. O tamanho pequeno é recomendado para crianças menores de um ano. Crianças com altura de 1,30 m podem usar o tamanho médio, enquanto aquelas com altura de 1,30 m a 1,40 m devem usar o tamanho grande. O tamanho GG é recomendado apenas para aqueles de seis a oito anos ou mais, com altura acima de 1,40.



Ao ser colocada, a parte superior da mochila deve ficar logo abaixo do pescoço e a parte inferior próxima à cintura. Vale a pena investir em mochilas com rodinha, caso o percurso percorrido pelo seu filho seja muito grande. O cabo da mochila de rodinha deve ficar em um ângulo de 30 graus em relação ao braço da criança.



Os pais são responsáveis por ajudar a criança a decidir o que levar na mochila. O ideal é só transportar os materiais escolares que serão utilizados no mesmo dia. Como geralmente há muitos livros e materiais, a dica é ensinar o seu filho a fazer um cronograma e a priorizar alguns materiais em detrimento de outros, sempre focando na programação do dia específico.