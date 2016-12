Blend proteico x Whey Protein: qual é a melhor opção pós-treino?

Istock Photos Antes de consumir qualquer suplemento, consulte um nutricionista

Quem pratica exercícios físicos sabe da necessidade de uma suplementação correta, principalmente para o trabalho em busca de hipertrofia muscular. Isso porque a prática acarreta mudanças na constituição, principalmente com relação à quebra ou aumento da produção proteica. Quando não se segue uma dieta equilibrada com todos os nutrientes recomendados, além da perda de massa muscular e força, é possível comprometer até a capacidade do sistema imunológico.



Com tanta variedade no mercado, é comum ficar confuso sobre qual é o suplemento mais indicado e qual ordem de suplementação seguir para garantir maior aproveitamento de todas as funcionalidades.



O suplemento mais conhecido e que logo vem à cabeça ao falar sobre aumento de massa é o Whey Protein. O nome é específico para proteínas que derivam do soro do leite, mas existem outras fontes proteicas que possuem suas denominações próprias, como a proteína de arroz, proteína de ervilha, albumina (clara do ovo) e muitas outras.



Já o blend proteico é um mix de duas ou mais fontes de proteínas, ou seja, pode conter albumina, caseína, proteína de carne, entre outras. O grande diferencial surge por conta das tantas fontes diferentes em um só produto, e cada uma delas possui o próprio tempo de digestão e absorção. Então, quando você consome o blend, automaticamente estará abastecendo seu corpo por um período maior – que pode chegar a seis horas.



A G Suplementos, que atua com preços mais acessíveis por meio de sua marca própria, Growth Suplements, criou o Six Blend, um mix contendo Whey Protein hidrolisado, Whey Protein isolado, Whey Protein concentrado, albumina, caseína e proteína da carne.



Afinal, qual é o mais indicado para o pós-treino?

O nutricionista Diogo Círico, da G Suplementos, lembra que o “Whey trata-se da melhor fonte de proteínas que existe para uma situação que sucede a atividade física. Justifica-se essa indicação pela composição de aminoácidos de cadeia ramificada e também os aminoácidos essenciais”. Portanto, a composição do Whey acaba por beneficiar de forma mais significativa o pós-treino do usuário, pois fornece nutrientes que são usados pelo tecido muscular na regeneração das células que foram recrutadas durante o treino, assim como também estimula a síntese de novas unidades. Já o blend, por conter várias fontes de proteínas e diversas composições moleculares, é uma excelente ideia para lanches intermediários, como café da manhã.