As melhores dicas para começar a correr

Praticar um esporte é essencial para garantir a sua qualidade de vida – mas além disso ele também deve trazer prazer. Entre as opções preferidas de quem está procurando uma maneira de deixar o sedentarismo para trás, está a corrida. Possível em ambientes abertos e até mesmo dentro das academias, correr pode trazer satisfação pessoal, ao mesmo tempo que ajuda a alcançar diversos benefícios para o seu corpo.



No entanto, assim como qualquer outra atividade física e mudança de hábitos, você deve seguir algumas dicas para aproveitar seus principais benefícios, tanto para a mente como para o corpo. Conheça algumas das medidas que você deve seguir para tornar a sua corrida mais saudável e divertida.



Faça uma avaliação médica

Depois de um tempo de sedentarismo, é muito importante que você faça uma avaliação médica antes de começar a agitar o seu corpo. É necessário avaliar como está o seu estado de saúde e como o seu corpo poderá reagir a determinados estímulos.



Qualquer pessoa pode e deve se exercitar para melhorar a sua saúde e o seu bem estar – mas, acima de tudo isso, é importante saber qual é a melhor atividade física. Afinal, cada problema ou especificidade deve receber o estímulo adequado para trazer os melhores benefícios para o praticante.



Use os acessórios mais adequadas

Uma maneira de se proteger e conseguir os melhores resultados na atividade física escolhida por você é usando os acessórios e peças de vestimenta que são mais adequadas para o esporte que você escolheu. Toda modalidade tem acessórios especialmente indicados, valendo a pena procurar o seu.



No caso da corrida, é essencial escolher o tênis adequado para aliviar impactos e garantir a proteção do seu pé em qualquer solo ou situação. Ele também deve garantir respirabilidade e estilo – afinal, isso faz parte de quem você é e do que busca na vida.



É essencial também vestir uma roupa que garanta liberdade de movimentos e proteção para a sua pele, e com um tecido que garanta maior respirabilidade. Os materiais mais naturais, como o algodão, são boas escolhas porque dificilmente causarão algum problema.



Siga o seu ritmo

Depois de um tempo com o seu corpo acostumado ao sedentarismo, é normal sentir uma dificuldade maior para começar a se movimentar. Portanto é o momento de você seguir a orientação de um médico ou profissional de educação física, respeitando também seus limites pessoais.



O segredo é buscar o equilíbrio. Você deve saber quais são os seus limites e tentar não ultrapassá-los de uma maneira que você sobrecarregue seu organismo ou coloque em perigo suas ligações, tendões e outras partes do corpo.



Alimente-se bem e beba água

É essencial que você forneça ao seu corpo a energia que ele precisa para fazer a atividade física. Faça uma dieta acompanhada de um nutricionista, se possível, ingerindo sempre os nutrientes na forma e quantidade mais adequada para a sua rotina.



Se você não conseguir implementar sua alimentação com a quantidade indicada de proteínas ou outros nutrientes, você também pode escolher tomar os suplementos alimentares, como o whey protein, ou outros.



Jamais se esqueça, também, de ingerir bastante água. Bebidas isotônicas são excelentes para repor os sais minerais que você perde pela transpiração, mas a água ainda é essencial para garantir a eliminação das toxinas do seu corpo.



Fortaleça seus músculos

Uma excelente maneira de proteger seus ossos e articulações é fazendo sua musculatura ficar mais forte. Para quem tem dor nas costas, por exemplo, é essencial fazer exercícios que fortaleçam a lombar e o abdômen, pois eles protegerão os ossos da coluna, garantindo maior proteção e evitando o atrito entre eles, o que geraria maior desgaste.



Além disso, enquanto a corrida ajuda a eliminar a gordura com maior facilidade, a musculação poderá ajudar a tonificar seus músculos. Mesmo que a perda de peso não seja tão sentida – músculos pesam mais do que gordura –, o seu corpo estará ainda mais saudável.



Aquecimento antes e relaxamento depois

Todos os dias, em todas as ocasiões: é necessário preparar o seu corpo para o que ele irá enfrentar nos próximos minutos ou horas. Por isso, antes de começar a se exercitar, faça um aquecimento, que pode incluir desde exercícios aeróbicos até alongamentos, que deixarão seu corpo pronto para o esforço físico.



Depois do exercício, aproveite para fazer um relaxamento, que também pode contar com alongamentos ou até mesmo algumas posições da yoga. Isso ajudará você a sentir onde os efeitos da corrida começarão a aparecer, trazendo ainda mais satisfação, ajudando a diminuir os batimentos cardíacos e permitindo que você relaxe.