Em entrevista ao Capital News, o Presidente da Comissão Especial para Acompanhamento e Reestruturação do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), Vereador Fritz, fala sobre a expectativa do recebimento da documentação referente aos anos de 2010 a 2016 do instituto, sobre a importância da comissão e do esclarecimento referente ao sumiço dos R$ 300 milhões da aposentadoria dos servidores.

