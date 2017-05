Temer: modernização trabalhista aumentará número de empregos

A modernização das leis trabalhistas, aprovada na Câmara dos Deputados, foi um dos destaques da mensagem do presidente Michel Temer neste 1º de Maio, Dia do Trabalho. “Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens: primeiro, vamos criar mais empregos; segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados”, afirmou em vídeo veiculado nas redes sociais.



Segundo o presidente, as mudanças na legislação vão garantir os direitos dos trabalhadores, gerar mais oportunidade de ocupação e harmonizar as relações de trabalho. “A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem”, destacou.



Temer aproveitou para lembrar outras medidas importantes, já tomadas pelo governo, em benefício dos trabalhadores. Uma delas foi a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. “Nos dois últimos meses R$ 15 bilhões já foram devolvidos aos trabalhadores. Até julho serão quase R$ 40 bilhões”.



No fim da mensagem, o presidente ressaltou que o cenário econômico está recuperando a confiança. Com isso, o País poderá comemorar a abertura de mais empregos brevemente.