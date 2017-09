Sucesso nacional, Fábio Porchat fala sobre como lida com o humor no dia a dia

Nesta edição do Roda Viva, Fábio Porchat responde questões a respeito de sua carreira, suas passagens por programas de televisão, das participações em teatro e cinema, e a criação do popular grupo Porta dos Fundos.



Na bancada, Augusto Nunes recebe Marcelo Madureira, humorista; Rosana Hermann, escritora e roteirista; Marcela Paes, repórter do jornal Estadão; Edgar Piccoli, apresentador do programa Morning Show da rádio Jovem Pan Online; e Sylvio do Amaral Rocha, documentarista e professor de cinema.