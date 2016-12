Tamanho do texto

O pleno Supremo Tribunal Federal (STF) julga neste momento o afastamento de Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado. A pauta foi incluída pela ministra Cármen Lúcia. O julgamento acontece um dia após a Mesa Diretora ter decidido descumprir a liminar do ministro Marco Aurélio Mello e manteve Renan Calheiros na presidência do Senado por mais um dia.