A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) disse que nesta quarta-feira (31), com a votação final do julgamento de Dilma Rousseff, "encerra-se um capítulo muito triste da história do Brasil, onde se viu um governo tomar conta do país não em nome do povo, mas em nome da permanência no poder". Simone disse que votará a favor do impeachment "na esperança de que a partir de amanhã nós poderemos estar reescrevendo a história de um país com mais ética, mais trabalho, mais respeito ao povo".